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В Молдове дешевеет картофель

В Молдове дешевеет картофель

На прошлой неделе впервые в декабре текущего года на внутреннем рынке Молдовы картофель оптом подешевел примерно на 1 лей/кг – до 3,5-4,5 леев/кг ($0,19-0,25/кг). Это ценовой диапазон середины ноября, когда на местный рынок периодически непосредственно с полей поступали партии свежесобранного картофеля.

В Молдове дешевеет картофель

По мнению представителей Ассоциации картофелеводов Молдовы, в последней неделе декабря причины снижения цен на продукцию те же. В конце первой недели текущего месяца в ряде картофелеводческих хозяйств был собран последний урожай позднего картофеля – с полей, засеянных в июле. Обычно эта продукция закладывается в семенной фонд. Однако проходит «отсортировка» — то есть, самые крупные клубни – реализуются в качестве продовольствия. В нынешнем году поздний картофель, выращенный в специализированных сельхозпредприятиях, отличается высоким качеством, пишет east-fruit.com.

Однако крупный и внешне привлекательный картофель в сетевом ритейле воспринимается среднестатистическим молдавским потребителем настороженно, он списывает его в разряд «импортного, перекормленного удобрениями». Спрос на такой товар в супермаркетах не велик, его приобретают для текущего потребления («стратегические запасы» на зиму домохозяйства сформировали осенью). Это обстоятельство «давит» на цены в магазинного ритейла, тем более что в стране разворачивается очередной виток «подорожания всего».

Кроме того, в конце ноября традиционно некоторые сети супермаркетов начали импортировать картофель из Украины и Польши. Объемы поставок пока невелики, но и они способны повлиять на цены в ситуации, когда на рынке предложение товара еще велико.

east-fruit.com
  • Сегодня, 18:22
  • DTV
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