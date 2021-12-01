На прошлой неделе впервые в декабре текущего года на внутреннем рынке Молдовы картофель оптом подешевел примерно на 1 лей/кг – до 3,5-4,5 леев/кг ($0,19-0,25/кг). Это ценовой диапазон середины ноября, когда на местный рынок периодически непосредственно с полей поступали партии свежесобранного картофеля.
По мнению представителей Ассоциации картофелеводов Молдовы, в последней неделе декабря причины снижения цен на продукцию те же. В конце первой недели текущего месяца в ряде картофелеводческих хозяйств был собран последний урожай позднего картофеля – с полей, засеянных в июле. Обычно эта продукция закладывается в семенной фонд. Однако проходит «отсортировка» — то есть, самые крупные клубни – реализуются в качестве продовольствия. В нынешнем году поздний картофель, выращенный в специализированных сельхозпредприятиях, отличается высоким качеством, пишет east-fruit.com.
Однако крупный и внешне привлекательный картофель в сетевом ритейле воспринимается среднестатистическим молдавским потребителем настороженно, он списывает его в разряд «импортного, перекормленного удобрениями». Спрос на такой товар в супермаркетах не велик, его приобретают для текущего потребления («стратегические запасы» на зиму домохозяйства сформировали осенью). Это обстоятельство «давит» на цены в магазинного ритейла, тем более что в стране разворачивается очередной виток «подорожания всего».
Кроме того, в конце ноября традиционно некоторые сети супермаркетов начали импортировать картофель из Украины и Польши. Объемы поставок пока невелики, но и они способны повлиять на цены в ситуации, когда на рынке предложение товара еще велико.