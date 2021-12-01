В Республиканской стоматологии, после новогодних праздников, для граждан появится возможность установить элайнеры – специальные съёмные капы, представляющие собой альтернативу брекетам. Эта технология раньше никогда не применялась в Приднестровье. Приспособление предназначено для исправления дефектов прикуса или зубов. Элайнеры, в отличии от брекетов, прозрачны и незаметны при ношении. Кроме того, во время приёма пищи их можно снимать. Проще с капами и гигиена полости рта: зубы чистятся обычной щеткой. Ухаживать за ними тоже очень просто – достаточно ополаскивать их прохладным мыльным раствором или чистить при помощи щетки и пасты. Под элайнерами реже развивается кариес, чем под несъёмными конструкциями, так как их можно ежедневно снимать. Необходимо лишь менять капы через определённое время. Полный цикл изготовления нового комплекта занимает сутки, уточняется на сайте Минздрава.
Специалисты напоминают, перед проведением любых манипуляций по коррекции прикуса – необходимо вылечить кариес (при его наличии) и заболевания десен. Система устанавливается только в полностью здоровую ротовую полость.
Продолжительность лечения индивидуальна. Все зависит от степени дефекта, который подлежит исправлению, а также результата, которого пациент хочет добиться. minzdrav.gospmr.org