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В Молдове кабмин внес поправки в закон о производстве и обороте алкогольных напитков

В Молдове кабмин внес поправки в закон о производстве и обороте алкогольных напитков

Кабинет министров РМ утвердил поправки к Закону о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, приведя правовую базу в соответствие с изменениями рынка и потребностями деловой среды в этой сфере. Решение опубликовано в "Официальном мониторе Республики Молдова", передает moldpres.md.

Проект предусматривает ряд нормативных положений, которые помогут обеспечить качество алкогольной продукции, избежать подделки и контрафакта, обеспечить отслеживаемость и учет производимой и продаваемой продукции, а также устранить технические барьеры для конкуренции в этой области.

Согласно документу, будут пересмотрены компетенции Национального агентства безопасности пищевых продуктов РМ (ANSA), которое осуществляет госконтроль в этой сфере.

Изменения необходимы в контексте обязательств, взятых на себя Республикой Молдова как члена Всемирной торговой организации.

Проект предусматривает классификацию и уточнение категорий этилового спирта, а также дополнение закона новыми понятиями, такими как слабоалкогольный напиток или напиток со низким содержанием алкоголя. Выполнение проекта не требует финансовых затрат ни со стороны госбюджета, ни со стороны экономических агентов.
moldpres.md
  • Сегодня, 08:19
  • DTV
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