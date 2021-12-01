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В Японии создали телевизор, передающий вкус показываемой еды

В Японии создали телевизор, передающий вкус показываемой еды

Японский ученый Мэйдзи Миясита создал прототип телевизионного экрана, который может передавать вкус пищи, изображенной на нем. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщило агентство Reuters.

Изобретение токийского профессора и его команды из 30 студентов получило название Taste the TV (Попробуй телевизор на вкус). Желающие могут почувствовать вкус еды, если лизнут экран в тот момент, когда ее на нем показывают. При этом они могут заказать пищу, которую хотели бы попробовать на вкус, пишет korrespondent.net.

Суть технологии заключается в том, что в телевизоре установлены десять небольших контейнеров с ароматизаторами, которые распыляют жидкость одновременно в нужной комбинации в зависимости от сюжета телепередачи. Затем созданная смесь вкусовых добавок подается на гигиеническую пленку на экране телевизора.

"Наша задача состоит в том, чтобы сделать возможным для людей получить ощущения, подобные тому, как если бы они обедали в ресторане на другом конце света, оставаясь при этом дома", - пояснил Миясита и отметил, что в пандемию коронавируса такая технология особенно ценна.

Стоимость изобретения после выхода на рынок, по словам ученого, составит около 875 долларов.


korrespondent.net
  • Сегодня, 08:24
  • DTV
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