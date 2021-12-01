По меньшей мере 38 человек погибли в Бангладеш в результате пожара, охватившего паром на реке Суганда. Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Авария произошла около трех часов ночи по местному времени.
Пожар начался в машинном отделении парома, который направлялся в Баргуну из столицы Дакки через Джалакати.
По словам Зохора Али, администратора района Джалакати, количество погибших может возрасти еще больше, поскольку в больницу поступили более 50 человек, некоторые находятся в критическом состоянии. При этом ряд пассажиров все еще считаются пропавшими без вести. ukrinform.ru