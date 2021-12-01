"Шериф" официально объявил о том, что руководство клуба и главный тренер Юрий Вернидуб поставили подписи под договором, который продлил соглашение до конца 2024 года.
Украинский специалист возглавил тираспольский клуб в декабре 2020 года. Под руководством Юрия Вернидуба "Шериф" стал первой и единственной молдавской командой, которая вышла в групповой этап Лиги Чемпионов, а также сыграет в весенней части еврокубка.
Напомним, 17 и 24 февраля в стыковом раунде Лиги Европы "Шериф" сыграет с португальской "Брагой". moldfootball.com