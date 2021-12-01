В период с 17 по 23 декабря на территории республики зарегистрировано 180 заявлений и сообщений о преступлениях. По 142 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один разбой (лица установлены), один грабёж (раскрыт), 32 кражи (по горячим следам раскрыто 11 из них). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по пяти фактам), шесть преступлений в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников и два неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1306 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 15 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено пять таких водителей, г. Бендеры – четыре, Дубоссарского и Рыбницкого районов – по два, Григориопольского и Каменского районов – по одному.
С 17 по 23 декабря на территории республики зарегистрировано семь пожаров. Два человека погибли: по неустановленной причине – в г. Бендеры и по неосторожности при курении – в с. Глиное Григориопольского района. Кроме того, три пожара зарегистрированы на территории обслуживания г. Тирасполь (два – в городе и один – в с. Суклея), два – в г. Дубоссары. Раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола. mvdpmr.org