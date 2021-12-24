Госдепартамент США разрешил своим консульским сотрудникам не проводить личные собеседования с соискателями некоторых видов рабочих неиммиграционных виз. Мера будет действовать до 31 декабря 2022 года. Об этом сказано в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Как сообщается, речь идет о визах, которые выдаются по запросу потенциальных работодателей, находящихся в США и заинтересованных в приезде в страну квалифицированных сотрудников. Новые правила коснутся также виз, предназначенных для сотрудников зарубежных представительств американских компаний, выдающихся деятелей культуры и спорта, участников ряда международных программ, пишет gazeta.ru.
В заявлении подчеркивается, что обладатели временных рабочих виз оказывают положительное влияние на экономику Соединенных Штатов. Госдеп также отмечает, что «стремится облегчить поездки неиммигрантов и сократить время ожидания визы».
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников российского посольства. Он указал, что еще около 40 дипломатических работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, при этом многие из них стоят в «листе ожидания» больше года.
До этого сообщалось, что МИД РФ пригласил дополнительных американских дипломатов в Москву, чтобы они нормализовали работу посольства США.
Также стало известно, что граждан России, желающих получить американскую визу, Госдеп США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Такая мера применяется в отношении стран, где нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки на получение визы.