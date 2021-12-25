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Кишинев заявил о не уполномоченном подписывать протокол по газу министре

Кишинев заявил о не уполномоченном подписывать протокол по газу министре

По словам премьер-министра Молдавии, подписавший протокол по урегулированию текущих вопросов по итогам переговоров с «Газпромом» министр Андрей Спыну не имел на это полномочий. Однако это не делает документ недействительным, пишет rbc.ru

У вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну, который участвовал в переговорах с «Газпромом» о поставках газа, не было полномочий подписывать протокол по урегулированию вопросов, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала TV8, ее цитирует «РИА Новости».

«У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — сказала она. При этом Гаврилица отметила, что документ из-за этого не теряет силы.

«Для такого типа документов — протокола переговоров — нет регламента, это не правительственное соглашение, поэтому и не было предоставлено специальных полномочий», — пояснила она.

Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет в конце октября. Тогда же, по итогам переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра Андрея Спыну и председателя правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, был подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.

В протоколе, в частности, говорилось, что «Молдовагаз» выплатит «Газпрому» долг в течение пяти лет. Соглашение об этом стороны должны подписать до 1 мая 2022 года. Однако перед этим Молдавия проведет независимый аудит своего долга. До момента подписания соглашения на молдавскую компанию не могут быть наложены санкции и она не может быть реорганизована.

Долги молдавского предприятия были одним из двух основных камней преткновения, из-за которых стороны долгое время не могли продлить соглашение о поставках, срок которого истек в конце сентября. Вторым вопросом, вызывающим споры, была цена газа.

Пока решался вопрос, «Газпром» заявлял, что остановит поставки газа, однако Кишинев просил его этого не делать. В конце ноября Молдавия погасила долг перед российской компанией за поставки в октябре и первой половине ноября.
rbc.ru
  • Сегодня, 07:53
  • DTV
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