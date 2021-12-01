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Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года

Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года

Вадим Красносельский направил письмо Президенту РМ Майе Санду. В нем отмечается, что неурегулированный до сих пор конфликт продолжает сдерживать развитие как Приднестровья, так и Молдовы. Переговорный процесс находится в состоянии стагнации. Между тем за три десятилетия, прошедших после окончания противостояния, выросло уже не одно поколение молодых людей, которые не видят противников в своих сверстниках по другую сторону границы.

В своем обращении Вадим Красносельский подчеркнул, что скорейшее возобновление переговоров в формате «5+2» позволит приступить к совместной работе по устранению барьеров в сфере экономики, торговли, транспорта и финансов. Однако, прежде чем обсуждать всеобъемлющее политическое урегулирование в формате «5+2», руководителям Приднестровья и Молдовы необходимо в прямом диалоге обсудить условия будущего мирного сосуществования. В послании Президента ПМР подчеркивается, что правящая партия Молдовы получила от избирателей большой кредит доверия.

Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года
Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года
  • Сегодня, 08:04
  • DTV
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