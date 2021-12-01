В окончательном, третьем, чтении Верховный Совет принял закон «О Республиканском бюджете на 2022 год». Представленный Правительством концепт главного финансового документа страны детально изучался депутатским корпусом в режиме второго чтения. Сегодня же согласованные изменения, уточнения и предложения, внесенные как исполнительными органами власти, так и депутатским корпусом, были включены в окончательную редакцию законопроекта, который в итоге единогласно поддержали депутаты.
Напомним, по предложению Первого Вице-премьера – министра финансов Татьяны Кировой с прошлого года проект бюджета формируется исходя из реальных возможностей государства. Это позволило в 2021 году рационально и более эффективно распределять имеющиеся ресурсы.
На основе прогнозных макроэкономических показателей на 2022 год и анализе положения дел в экономике, утверждены основные характеристики консолидированного бюджета. Доходная часть составляет 3,43 млрд рублей, предельные расходы зафиксированы в сумме 5,98 млрд рублей. При этом предельный дефицит составил 2,56 млрд рублей. Несмотря на это, бюджет-2022 удалось сбалансировать и определить источники финансирования ключевых направлений расходов государства и погашения дефицита, сообщается на сайте Правительства.
Совместная работа всех ветвей власти над основными и укрупненными параметрами госбюджета позволила сохранить его социальную ориентированность и продолжить реализацию программ развития. Большая часть всех ресурсов будет направлена на выплату заработных плат и пенсий, медикаменты и питание, поддержку социально защищенных категорий граждан.
Значительные изменения претерпели лимиты по системе здравоохранения. В последние годы идет поступательное расширение программ по обеспечению качественным медицинским обслуживанием приднестровцев как внутри республики, так и за ее пределами. Правительство целенаправленно создает условия для развития отечественной медицины, что требует немалых расходов, часть из которых финансируется в рамках программы Фонда капвложений. В следующем году из его средств для Минздрава запланировано приобретение нового современного оборудования и реконструкция медучреждений.
На строительство и капитальный ремонт, а также реализацию целого ряда спец программ в рамках ФКВ предусмотрено более 261,4 млн рублей. Все это позволит планомерно разрешать задачи по совершенствованию и развитию инфраструктуры городов и районов, поддерживать систему здравоохранения, образования и социальной защиты, стимулировать предпринимательское сообщество и местную экономику в целом. Правительство очертило круг основных направлений, требующих пристального внимания, опираясь на Стратегию развития Приднестровья на 2019-2026 годы, утвержденную Главой государства. На решение поставленных Президентом задач и ориентированы программы развития, включенные в бюджет Фонда капвложений.
По-прежнему на бюджетные процессы влияет непростая эпидемиологическая ситуация и сложность ее прогнозирования. Однако Правительство предусмотрело соответствующий резервный фонд, который позволит в 2022 году оперативно реагировать системе здравоохранения на меняющуюся ситуацию и в срочном порядке решать насущные проблемы. Его емкость - 120 млн рублей.
Отдельно в главном финансовом документе предусмотрены ресурсы на поддержку населения и сохранение на текущем уровне тарифов на коммунальные услуги. Для граждан стоимость энергоносителей значительно ниже реальной стоимости благодаря финансированию из бюджетных источников межтарифной разницы. Такую политику продолжат реализовывать и в 2022 году.
В завершении рассмотрения законопроекта к участникам пленарного заседания обратился председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун. Он выразил признательность коллегам и представителям исполнительных органов власти за совместную плодотворную работу над проектом бюджета на будущий год. Парламентарий выразил мнение, что главные задачи республиканский бюджет на 2022 год решает, то есть все взятые обязательства государства будут выполнены вовремя и в полном объеме.