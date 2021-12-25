Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что Москва приветствует готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2", передает sputnik.md.
По словам официального представителя российского МИД, данная инициатива "способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию".
"Со своей стороны Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать", – говорится в комментарии Захаровой.
В ведомстве также выступили с призывом к властям в Кишиневе проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья. sputnik.md