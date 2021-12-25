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МИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"

МИД РФ: Россия готова содействовать возобновлению переговоров в формате "5+2"

Россия готова содействовать как посредник в возобновлении переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо президенту Молдовы Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что Москва приветствует готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате "5+2", передает sputnik.md.

По словам официального представителя российского МИД, данная инициатива "способна на деле придать импульс процессу приднестровского урегулирования и преодолеть его затянувшуюся стагнацию".

"Со своей стороны Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать", – говорится в комментарии Захаровой.

В ведомстве также выступили с призывом к властям в Кишиневе проявить конструктивный подход и позитивно откликнуться на инициативу Приднестровья.
sputnik.md
  • Сегодня, 06:07
  • DTV
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