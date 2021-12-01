В Северной Англии ищут смотрителя острова Пил, у которого есть опыт работы в пабе и который не боится одиночества. При этом он должен быть готов отметить вступление в должность, сидя на троне и выливая себе на голову ведро пива.
Пил располагается на севере Англии, прямо у полуострова Фернесс. На крохотном островке площадью 20 гектаров находятся замок, паб и отель. Сейчас туда ищут управляющего, передает mir24.tv
Однако работа подойдет не каждому. Остров достаточно удален от цивилизации, а погода отличается своей переменчивостью. Но оттуда можно наблюдать за тюленями и птицами, также в качестве развлечения предлагается экскурсия в построенный в начале 1300-х годах замок. Его возвели монахи для сдерживания налетчиков из Шотландии.
«Вы не можете заскочить в супермаркет за буханкой хлеба, когда находитесь на острове Пил. Вам понадобится целеустремленность и страсть к изоляции, тишине и покою. Для этого нужен особый склад ума. Зато, даже если вы в дурном расположении духа, виды отсюда открываются потрясающие. Я, кажется, спал на каждой травинке на этом острове, пьяный или трезвый», – рассказал предыдущий смотритель Джон Мерфи, проработавший в пабе 40 лет.
Дело в том, что Мерфи уже 73 года, он считает, что уже слишком старый для этой работы. Поэтому местные власти хотят нанять нового сотрудника на 10-летний срок к сезону, который начинается в апреле.
Успешному кандидату придется следить за всем островом и соблюдать необычные традиции. Так, ему надо будет пройти церемонию, в ходе которого его провозглашают королем Пила, а после выливают ему на голову ведро пива.