В ночь на 25 декабря в Москве на стенах здания посольства США появилась проекция видеоролика с флагом СССР. Также там была надпись: "Дядя Сэм, с Рождеством! 30 лет назад у тебя был прекрасный подарок". Далее там говорилось, что "больше подарков не будет".
"Большая Россия возрождается!", - говорилось в видео. Послание связано с распадом СССР, который произошел в 1991 году. Там перечислялись достижения России. Это возвращение Крыма, проведение в Сочи Олимпиады, а также разработка нового оружия и другие, пишет mk.ru.
Ролик был опубликован на YouTube-канале арт-группы. Так она поздравила "Дядю Сэма" (персонифицированный образ США) с Рождеством.
Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, как, по его мнению, можно было спасти Советский союз. Он отметил, что сохранить страну можно было и после августовского путча 1991 года. Способом должно было стать создание Союза Суверенных Государств. Горбачев указал, что власти сначала недооценили масштаб проблем во взаимоотношениях центра и республик, а также в межнациональных отношениях. В связи с этим не сразу был сделан вывод, что Советский союз "нуждается в обновлении".