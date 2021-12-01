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В России планируют начать выдавать электронные паспорта в январе 2023 года

В России планируют начать выдавать электронные паспорта в январе 2023 года

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что, по прогнозам, на первоначальном этапе количество выдаваемых паспортов нового образца составит не менее 100 тыс.

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом сообщила в эфире радио "Милицейская волна" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает ТАСС.

Она отметила, что сейчас прорабатываются детальные требования к порядку оформления и выдачи электронных паспортов. Этим занимаются МВД, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также "заинтересованные государственные органы" и "иные органы и организации".

Казакова добавила, что количество выдаваемых паспортов нового образца будет, прежде всего, зависеть от желания россиян их получить. Но, согласно прогнозам, их количество на первоначальном этапе будет составлять не менее 100 тыс. Казакова подчеркнула, что выдачу паспортов будут производить на добровольной основе гражданам с 14 лет, не предусмотрен какой-либо приоритетный порядок получения.

Начальник главка отметила, что население проявляет интерес к новому виду документа. Об этом, по ее словам, свидетельствуют поступающие обращения, в которых граждане просят сообщить о дате начала выдачи.

Паспорт с электронным носителем информации будет с юридической точки зрения иметь такой же статус, как и действующий бумажный, подчеркнула Казакова.

tass.ru
  • Сегодня, 18:56
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