Dnestr.TV

 
0

Установлены предельные уровни тарифов по жилфонду на 2022 год

Установлены предельные уровни тарифов по жилфонду на 2022 год

Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики установлены на 2022 год предельные уровни тарифов на услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, найму государственной и муниципальной жилой площади:

- наем государственной и муниципальной жилой площади – 0,69 руб. за кв.м. в месяц;

- техническое обслуживание и текущий ремонт строительных конструкций здания – 0,71 руб. за кв.м. в месяц;

- капитальный ремонт строительных конструкций зданий – 0,50 руб. за кв.м. в месяц;

- капитальный ремонт лифтов – 0,32 руб. за кв.м. в месяц;

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения – 0,06 руб. за кв.м. в месяц;

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения – 0,07 руб. за кв.м. в месяц;

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации – 0,23 руб. за кв.м. в месяц;

- уборка, промывка и дезинфекция мусоропроводов, мусорокамер – 0,29 руб. за кв.м. в месяц;

- проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий зданий – 0,02 руб. за кв.м. в месяц;

- уборка мест общего пользования в жилых зданиях – 0,21 руб. за кв.м. в месяц,
в том числе:
влажное подметание мест общего пользования в жилых зданиях 1 раз в неделю – 0,13 руб. за кв.м. в месяц;

- дагностика, электроизмерительные работы и освидетельствование лифтов – 0,08 руб. за кв.м. в месяц;

- озеленение прилегающих территорий – 0,04 руб. за кв.м. в месяц;

- санитарное содержание придомовых территорий – 0,49 руб. за кв.м. в месяц.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна