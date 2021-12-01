Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики установлены на 2022 год предельные уровни тарифов на услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, найму государственной и муниципальной жилой площади:
- наем государственной и муниципальной жилой площади – 0,69 руб. за кв.м. в месяц;
- техническое обслуживание и текущий ремонт строительных конструкций здания – 0,71 руб. за кв.м. в месяц;
- капитальный ремонт строительных конструкций зданий – 0,50 руб. за кв.м. в месяц;
- капитальный ремонт лифтов – 0,32 руб. за кв.м. в месяц;
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения – 0,06 руб. за кв.м. в месяц;
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения – 0,07 руб. за кв.м. в месяц;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации – 0,23 руб. за кв.м. в месяц;
- уборка, промывка и дезинфекция мусоропроводов, мусорокамер – 0,29 руб. за кв.м. в месяц;
- проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий зданий – 0,02 руб. за кв.м. в месяц;
- уборка мест общего пользования в жилых зданиях – 0,21 руб. за кв.м. в месяц, в том числе: влажное подметание мест общего пользования в жилых зданиях 1 раз в неделю – 0,13 руб. за кв.м. в месяц;
- дагностика, электроизмерительные работы и освидетельствование лифтов – 0,08 руб. за кв.м. в месяц;
- озеленение прилегающих территорий – 0,04 руб. за кв.м. в месяц;
- санитарное содержание придомовых территорий – 0,49 руб. за кв.м. в месяц.