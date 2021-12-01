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Дорожные сводки на 26 декабря
За минувшие сутки в республике произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. Из них шесть – в столице.
В Григориопольском районе, на 28-м километре автодороги Григориополь – Мочаровка, Ford врезался в дерево. Водитель не учёл состояние дорожного покрытия, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Пострадали трое пассажиров. Двоим госпитализация не потребовалась. Женщину 1948 года рождения с переломом руки госпитализировали в Григориопольскую больницу.
mvdpmr.org
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