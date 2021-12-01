Соответствующее постановление по поручению Президента подписал председатель Правительства ПМР
Суббота, 26 февраля, в следующем году будет рабочим днём – выходной перенесен на 31 декабря 2021 года.
В постановлении, которое подписал сегодня премьер-министр республики Александр Мартынов, отмечается, что перенос производится в целях рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для отдыха в преддверии празднования Нового года.
Вместе с тем действие постановления не распространяется на банковские структуры, а также предприятия и организации негосударственной и немуниципальной формы собственности, руководители которых в связи с производственной необходимостью примут решение о сохранении 31 декабря в качестве рабочего дня.
Напомним, что на прошлой неделе Президент ПМР поручил Правительству официально оформить перенос рабочего дня: «Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Накануне новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику».