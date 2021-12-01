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За выходной в эту пятницу приднестровцы отработают 26 февраля 2022 года

За выходной в эту пятницу приднестровцы отработают 26 февраля 2022 года

Соответствующее постановление по поручению Президента подписал председатель Правительства ПМР

Суббота, 26 февраля, в следующем году будет рабочим днём – выходной перенесен на 31 декабря 2021 года.

В постановлении, которое подписал сегодня премьер-министр республики Александр Мартынов, отмечается, что перенос производится в целях рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для отдыха в преддверии празднования Нового года.

Вместе с тем действие постановления не распространяется на банковские структуры, а также предприятия и организации негосударственной и немуниципальной формы собственности, руководители которых в связи с производственной необходимостью примут решение о сохранении 31 декабря в качестве рабочего дня.

Напомним, что на прошлой неделе Президент ПМР поручил Правительству официально оформить перенос рабочего дня: «Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым. Накануне новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику».

Источник : novostipmr.com
  • Сегодня, 14:30
  • DTV
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