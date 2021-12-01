Министерство окружающей среды Молдовы предлагает ввести экологический сбор для автомобилистов республики.
Этот сбор будет уплачиваться при прохождении ежегодного техосмотра, а его расчет основываться на объёмах вредных выбросов каждого транспортного средства в индивидуальном порядке.
- Такая практика существует в европейских странах, и поэтому там владельцы машин заинтересованы, прежде всего, позаботиться о том, чтобы была деталь, называемая катализатором, которая улавливает эти выбросы, - заявила министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу, пишет bloknot-moldova.md.
По ее мнению, с введением экологического сбора для автотранспорта каждый водитель будет следить за эффективностью катализатора и вовремя менять его, либо и вовсе переходить на более экологичные модели транспортных средств.
Министр посетовала, что переход к «зеленой экономике» в Молдове потребует дополнительных затрат, но, по ее мнению, в результате республика выиграет в смысле сохранения экологии и здоровья населения.
- Переход к зеленой экономике означает все, о чем мы говорили ранее. Например, предварительная очистка сточных вод является частью зеленой экономики, переработка – часть зеленой экономики, в том числе перевод общественного транспорта на менее загрязняющую атмосферу технику по-прежнему является частью экологии. Я могу сказать, что это повлияет [экономически], но мы выиграем, мы выиграем благодаря тому простому факту, что станем здоровее, - заявила министр.
Она также подчеркнула, что если выбор делается в пользу здоровья, его ценность осознаётся, тогда «необходимо по-настоящему инвестировать в окружающую среду».
- Очевидно, что перед нами выбор – мы предпочитаем понести затраты сейчас, но меньше тратить на лекарства, или мы предпочитаем платить за лекарства и меньше тратить на что-то другое. Это всё затраты, но сначала мы должны спросить себя: сколько стоит наше здоровье и жизнь? - заключила Кантараджиу.