Dnestr.TV

 
0

Какие законы вступят в силу в начале 2022 года

Какие законы вступят в силу в начале 2022 года

После принятия Верховным Советом и подписания Президентом ПМР с началом 2022 года вступает в силу ряд законов и госпрограмм.

Молодежная политика

Преимущества будут у тех, кто работает на предприятиях после дуальной системы обучения. С 1 января 2022 года ставка единого социального налога для них будет уменьшена вдвое – с 25% до 12%. Такая же налоговая льгота распространится и на наставников. Приняты и подписаны соответствующие изменения в закон «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе».

В 2022-м государство продолжит предоставлять госсубсидии бюджетникам на покупку жилья. Поддержка коснется также педагогов организаций дополнительного образования, которые работают в художественных школах, школах искусств, в спортивных школах, сотрудников библиотек и работников домов культуры. Всего на реализацию закона по поддержке молодых семей в приобретении жилья в бюджете следующего года заложено 18 млн рублей.

Поддержка семей с детьми

Приняты законы в поддержку многодетных семей. Если впервые приобретается жилье, то доход в 312 тысяч рублей не будет облагаться налогом. Норма начнет действовать с января следующего года. Чтобы получить льготу, нужно предоставить документы в налоговую инспекцию и в бухгалтерию по месту работы.

Со следующего года увеличится размер единовременного пособия, которое выплачивается при рождении или усыновлении ребенка. Сейчас оно составляет 1 862 рубля, в 2022-м уже будет 2 134 рубля. В два раза повысится единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, выплата составит 242 рубля.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет, который болеет туберкулезом, будет выплачиваться в течение всего срока лечения – амбулаторного и в стационаре лечебного учреждения. С нового года срок не будет ограничиваться 90 календарными днями. К примеру, на лечение устойчивой формы туберкулеза необходимо минимум 18–20 месяцев, говорят специалисты. С началом года вступают в силу поправки в закон «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию».

С 1 января 2022 года вступает в силу закон о выплате компенсаций на питание детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать организации образования. Они будут ежемесячно получать выплату в размере 45 РУ МЗП (437 рублей). Такая господдержка ранее не оказывалась.

Многодетная семья сохранит свой статус и льготы, если дети перешли на полное гособеспечение. Речь идет об учащихся Тираспольского Суворовского военного училища, Республиканского кадетского корпуса, Училища олимпийского резерва и социальных учреждений. Многодетные семьи в 2022 году продолжат получать бесплатные лекарства для детей в возрасте до 6 лет, бесплатным останется проезд на всех видах городского транспорта и пригородного сообщения. Сохранятся и льготы по оплате коммунальных услуг и обучения в государственных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования.

Социальная политика государства

Участники боевых действий в период Великой Отечественной войны смогут получать бесплатные слуховые аппараты без установления группы инвалидности. Необходимы только медицинские показания. Поправки в закон «О социальной защите ветеранов войны» вступают в силу с 1 января.

Вдовы военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей либо умерших вследствие военной травмы в условиях мирного времени, смогут получать две пенсии. При этом женщина не должна состоять в новом браке. Поправки внесены в ряд законов.

В бюджете 2022 года предусмотрены суммы на выплату компенсаций инвалидам-колясочникам. Государство им поможет адаптировать квартиру или комнату в общежитии для удобства передвижения. Норма касается инвалидов I, II групп и детей-инвалидов до 18 лет. Размер выплат составит до 5 тысяч рублей. Изменения приняты в закон «О социальной защите инвалидов».

Поддержка предприятий и организаций

В следующем году для швейников и обувщиков, работающих на давальческом сырье, будет применяться сниженный коэффициент 1,05. Налоговая льгота, действующая несколько лет, снова продлена.

Не будут облагаться налогом на доходы спонсорские средства, которые получили организации сферы спорта, культуры и образования. Это могут быть призовые выплаты, перевод денежных средств или передача имущества от спортивных федераций и организаций, которые проводят спортивные мероприятия, конкурсы, ведут культурную и образовательную деятельность. По настоящее время такие доходы подлежали налогообложению. К примеру, спортшколе или детской школе искусств приходилось изыскивать дополнительные деньги, чтобы оплатить налог на доходы, который начисляется на спонсорскую помощь.

Цифровизация

С нового года юридические лица и индивидуальные предприниматели при подаче искового заявления в суд не будут предоставлять выписку из Единого государственного реестра. Судебные органы смогут самостоятельно получать необходимую информацию из реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Приднестровья. Приняты и подписаны изменения в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы ПМР. Упрощению взаимодействия юрлиц и ИП с судами способствуют цифровизация государственных услуг и работа «Системы межведомственного обмена данными».

С 1 марта 2022 года вступит в силу норма, которая освободит граждан от предоставления квитанций об оплате государственных услуг в органы госвласти. Новшества ускорят процесс оказания государственных услуг. Это станет возможным благодаря созданию государственной информационной системы «Электронные платежи». Статус платежа можно будет увидеть в режиме онлайн. Появится также возможность оплатить госуслуги на месте через QR-коды и POS-терминалы, которые планируют разместить в административных зданиях. Изменения приняты и подписаны в 16 профильных законов.

С 1 января 2022 года вступит в силу новый для Приднестровья закон «О государственной геномной регистрации в ПМР». Он определяет, что геномной регистрации в обязательном порядке будут подлежать граждане, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности. В базу данных ДНК обязательно будет вноситься биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не опознан, и биологический материал умерших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной.

Новые госпрограммы

С 1 января начнет действовать новая пятилетняя программа «Учебник». Она позволит обеспечить школы в республике учебниками на молдавском и украинском языках.

В начале года вступает в силу впервые принятая госпрограмма по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, рассчитанная на пять лет.

В республиканском бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование на покупку жилья защитникам ПМР, которые в нем нуждаются. Соответствующая госпрограмма после принятия вступит в силу также 1 января следующего года.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна