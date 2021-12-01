После принятия Верховным Советом и подписания Президентом ПМР с началом 2022 года вступает в силу ряд законов и госпрограмм.
Молодежная политика
Преимущества будут у тех, кто работает на предприятиях после дуальной системы обучения. С 1 января 2022 года ставка единого социального налога для них будет уменьшена вдвое – с 25% до 12%. Такая же налоговая льгота распространится и на наставников. Приняты и подписаны соответствующие изменения в закон «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе».
В 2022-м государство продолжит предоставлять госсубсидии бюджетникам на покупку жилья. Поддержка коснется также педагогов организаций дополнительного образования, которые работают в художественных школах, школах искусств, в спортивных школах, сотрудников библиотек и работников домов культуры. Всего на реализацию закона по поддержке молодых семей в приобретении жилья в бюджете следующего года заложено 18 млн рублей.
Поддержка семей с детьми
Приняты законы в поддержку многодетных семей. Если впервые приобретается жилье, то доход в 312 тысяч рублей не будет облагаться налогом. Норма начнет действовать с января следующего года. Чтобы получить льготу, нужно предоставить документы в налоговую инспекцию и в бухгалтерию по месту работы.
Со следующего года увеличится размер единовременного пособия, которое выплачивается при рождении или усыновлении ребенка. Сейчас оно составляет 1 862 рубля, в 2022-м уже будет 2 134 рубля. В два раза повысится единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, выплата составит 242 рубля.
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет, который болеет туберкулезом, будет выплачиваться в течение всего срока лечения – амбулаторного и в стационаре лечебного учреждения. С нового года срок не будет ограничиваться 90 календарными днями. К примеру, на лечение устойчивой формы туберкулеза необходимо минимум 18–20 месяцев, говорят специалисты. С началом года вступают в силу поправки в закон «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию».
С 1 января 2022 года вступает в силу закон о выплате компенсаций на питание детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать организации образования. Они будут ежемесячно получать выплату в размере 45 РУ МЗП (437 рублей). Такая господдержка ранее не оказывалась.
Многодетная семья сохранит свой статус и льготы, если дети перешли на полное гособеспечение. Речь идет об учащихся Тираспольского Суворовского военного училища, Республиканского кадетского корпуса, Училища олимпийского резерва и социальных учреждений. Многодетные семьи в 2022 году продолжат получать бесплатные лекарства для детей в возрасте до 6 лет, бесплатным останется проезд на всех видах городского транспорта и пригородного сообщения. Сохранятся и льготы по оплате коммунальных услуг и обучения в государственных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования.
Социальная политика государства
Участники боевых действий в период Великой Отечественной войны смогут получать бесплатные слуховые аппараты без установления группы инвалидности. Необходимы только медицинские показания. Поправки в закон «О социальной защите ветеранов войны» вступают в силу с 1 января.
Вдовы военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей либо умерших вследствие военной травмы в условиях мирного времени, смогут получать две пенсии. При этом женщина не должна состоять в новом браке. Поправки внесены в ряд законов.
В бюджете 2022 года предусмотрены суммы на выплату компенсаций инвалидам-колясочникам. Государство им поможет адаптировать квартиру или комнату в общежитии для удобства передвижения. Норма касается инвалидов I, II групп и детей-инвалидов до 18 лет. Размер выплат составит до 5 тысяч рублей. Изменения приняты в закон «О социальной защите инвалидов».
Поддержка предприятий и организаций
В следующем году для швейников и обувщиков, работающих на давальческом сырье, будет применяться сниженный коэффициент 1,05. Налоговая льгота, действующая несколько лет, снова продлена.
Не будут облагаться налогом на доходы спонсорские средства, которые получили организации сферы спорта, культуры и образования. Это могут быть призовые выплаты, перевод денежных средств или передача имущества от спортивных федераций и организаций, которые проводят спортивные мероприятия, конкурсы, ведут культурную и образовательную деятельность. По настоящее время такие доходы подлежали налогообложению. К примеру, спортшколе или детской школе искусств приходилось изыскивать дополнительные деньги, чтобы оплатить налог на доходы, который начисляется на спонсорскую помощь.
Цифровизация
С нового года юридические лица и индивидуальные предприниматели при подаче искового заявления в суд не будут предоставлять выписку из Единого государственного реестра. Судебные органы смогут самостоятельно получать необходимую информацию из реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Приднестровья. Приняты и подписаны изменения в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы ПМР. Упрощению взаимодействия юрлиц и ИП с судами способствуют цифровизация государственных услуг и работа «Системы межведомственного обмена данными».
С 1 марта 2022 года вступит в силу норма, которая освободит граждан от предоставления квитанций об оплате государственных услуг в органы госвласти. Новшества ускорят процесс оказания государственных услуг. Это станет возможным благодаря созданию государственной информационной системы «Электронные платежи». Статус платежа можно будет увидеть в режиме онлайн. Появится также возможность оплатить госуслуги на месте через QR-коды и POS-терминалы, которые планируют разместить в административных зданиях. Изменения приняты и подписаны в 16 профильных законов.
С 1 января 2022 года вступит в силу новый для Приднестровья закон «О государственной геномной регистрации в ПМР». Он определяет, что геномной регистрации в обязательном порядке будут подлежать граждане, которые осуждены и отбывают наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности. В базу данных ДНК обязательно будет вноситься биологический материал, который был взят на месте преступления или в ходе следственных действий и не опознан, и биологический материал умерших, личности которых не установлены. Добровольно внести данные о своей ДНК сможет любой приднестровец, но эта процедура будет платной.
Новые госпрограммы
С 1 января начнет действовать новая пятилетняя программа «Учебник». Она позволит обеспечить школы в республике учебниками на молдавском и украинском языках.
В начале года вступает в силу впервые принятая госпрограмма по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, рассчитанная на пять лет.
В республиканском бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование на покупку жилья защитникам ПМР, которые в нем нуждаются. Соответствующая госпрограмма после принятия вступит в силу также 1 января следующего года. vspmr.org