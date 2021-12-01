Министерство иностранных дел сообщает о том, что 22 декабря с.г. таможенными органами РМ был необоснованно задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца.
Предпринятые по политико-дипломатическим каналам меры по скорейшему деблокированию приднестровского груза не привели к положительным результатам, сообщается на сайте МИД ПМР.
Этот деструктивный шаг молдавской стороны грубо противоречит базовым договорённостям переговорного процесса и непосредственно Протокольному решению от 24 апреля 2018 года. Рассматриваем действия Молдовы по блокированию доставки в Приднестровье номерных знаков как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице.
В связи с блокированием работы ПРТС внешнеполитическое ведомство Приднестровской Молдавской Республики сегодня официально уведомило молдавскую сторону и международных представителей в формате «5+2» о временном приостановлении участия приднестровской стороны в данном механизме с 29 декабря до момента всеобъемлющей нормализации ситуации. mid.gospmr.org