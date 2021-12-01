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Все без изменений. Президент ПМР подписал Указы о назначении
Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указы о назначении министров силовых ведомств и главы МИД.
Так, Министерство госбезопасности вновь возглавит генерал-лейтенант Валерий Гебос.
Генерал-майор Олег Обручков, как и ранее, будет министром обороны.
Руководить Министерством внутренних дел будет Виталий Нягу. Он также сохранил свой пост.
Министром юстиции назначена, как и прежде, Александра Тумба.
Приднестровское внешнеполитическое ведомство возглавит Виталий Игнатьев.
novostipmr.com
- Сегодня, 20:49
- DTV
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