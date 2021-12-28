Власти приднестровского региона объявили о временном прекращении деятельности всех молдавских пунктов выдачи нейтральных номеров для регистрации приднестровских автомобилей. Как сообщили в министерстве иностранных дел ПМР, это решение вступит в силу с 29 декабря. Пресс-секретарь правительства Молдовы Анастасия Табурчану сообщила TV6, что реакция официального Кишинёва последует позже.
АНАСТАСИЯ ТАБУРЧАНУ, пресс-секретарь правительства РМ: «На данный момент реакции еще нет. Коллеги из Бюро по реинтеграции сейчас ищут возможные решения и обсуждают их. Когда у нас будет официальная позиция по этому вопросу и решения, мы обязательно их озвучим».
Причина, по которой Тирасполь объявил о временном приостановлении механизма выдачи нейтральных номеров, связана с тем, что молдавскими таможенниками был задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца. Власти Приднестровья считают, что задержание произведено необоснованно.
К вечеру этого дня реакция Бюро по реинтеграции Республики Молдова была обнародована. Как отмечается в официальном сообщении, решение Тирасполя об использовании нейтральных регистрационных номеров вместе с теми, которые содержат неавторизированную символику, противоречит законодательству и международным обязательствам нашей страны.
«Призываем Тирасполь вернуться в русло конструктивного диалога, избегать односторонних мер, наносящих ущерб правам жителей региона, и отказаться от идеи о закрытии пунктов выдачи регистрационных номеров», говорится в пресс-релизе Бюро. tv6.md