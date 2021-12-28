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Реакция Бюро по реинтеграции РМ на намерение властей Приднестровья прекратить работу пунктов выдачи нейтральных номеров

Реакция Бюро по реинтеграции РМ на намерение властей Приднестровья прекратить работу пунктов выдачи нейтральных номеров

Власти приднестровского региона объявили о временном прекращении деятельности всех молдавских пунктов выдачи нейтральных номеров для регистрации приднестровских автомобилей. Как сообщили в министерстве иностранных дел ПМР, это решение вступит в силу с 29 декабря. Пресс-секретарь правительства Молдовы Анастасия Табурчану сообщила TV6, что реакция официального Кишинёва последует позже.

АНАСТАСИЯ ТАБУРЧАНУ, пресс-секретарь правительства РМ: «На данный момент реакции еще нет. Коллеги из Бюро по реинтеграции сейчас ищут возможные решения и обсуждают их. Когда у нас будет официальная позиция по этому вопросу и решения, мы обязательно их озвучим».

Причина, по которой Тирасполь объявил о временном приостановлении механизма выдачи нейтральных номеров, связана с тем, что молдавскими таможенниками был задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца. Власти Приднестровья считают, что задержание произведено необоснованно.

К вечеру этого дня реакция Бюро по реинтеграции Республики Молдова была обнародована. Как отмечается в официальном сообщении, решение Тирасполя об использовании нейтральных регистрационных номеров вместе с теми, которые содержат неавторизированную символику, противоречит законодательству и международным обязательствам нашей страны.

«Призываем Тирасполь вернуться в русло конструктивного диалога, избегать односторонних мер, наносящих ущерб правам жителей региона, и отказаться от идеи о закрытии пунктов выдачи регистрационных номеров», говорится в пресс-релизе Бюро.
tv6.md
  • Сегодня, 11:05
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