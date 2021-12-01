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Поздравления с Новым Годом!
В эти последние часы уходящего года, редакция Днестр ТВ хочет поздравить вас, уважаемые читатели, с годом наступающим.
Новый год — один из самых долгожданных и радостных праздников, он наполнен надеждами и верой в будущее. В эту волшебную ночь мы все становимся немного детьми и искренне верим в чудо!
Желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и реализации всех планов! Пусть в Новом году Вам неизменно сопутствует успех во всех делах и начинаниях!
Сохраните веру в волшебство, но помните, что вы сами способны на настоящее чудо! Мы желаем вам вдохновения, сил и возможностей для исполнения самых заветных желаний!
Счастливого нового года!
- Сегодня, 18:00
- DTV
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