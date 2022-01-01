С 1 января по 30 июня 2022 года Молдова председательствует в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
До этого шестимесячное председательство было у Грузии, сообщает sputnik.md.
Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявлял, что в период председательства Молдовы особое внимание будет уделено сотрудничеству в области цифровой модернизации в государствах-членах организации.
"Особое внимание будет уделено отраслевому сотрудничеству, повышению продуктивности рабочих групп, сотрудничеству в области цифровой трансформации", – отметил глава МИДЕИ.
Членами Организации черноморского экономического сотрудничества являются 13 государств: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония. sputnik.md