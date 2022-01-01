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В Бричанском районе зафиксирована вспышка африканской чумы

В Бричанском районе зафиксирована вспышка африканской чумы

Вспышка африканской чумы свиней в селе Котюжаны Бричанского района. В Республиканском диагностическом ветеринарном центре сообщили, что вирус выявили в образцах в пятницу.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов утвердило план мер по предотвращению эпидемии, передает publika.md

Специалисты просят владельцев свиней сразу сообщать ветеринарам или местным органам власти о случаях болезни и гибели животных или об обнаружении трупов кабанов. Зараженное мясо не рекомендуется употреблять в пищу.

В агентстве по безопасности пищевых продуктов напомнили, что ввоз свинины из Румынии и Украины в Молдову запрещен. В течение прошлого года в обеих соседних странах было зарегистрировано несколько случаев африканской чумы у домашних свиней и кабанов.

publika.md
  • Сегодня, 09:58
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