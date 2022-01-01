Вспышка африканской чумы свиней в селе Котюжаны Бричанского района. В Республиканском диагностическом ветеринарном центре сообщили, что вирус выявили в образцах в пятницу.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов утвердило план мер по предотвращению эпидемии, передает publika.md
Специалисты просят владельцев свиней сразу сообщать ветеринарам или местным органам власти о случаях болезни и гибели животных или об обнаружении трупов кабанов. Зараженное мясо не рекомендуется употреблять в пищу.
В агентстве по безопасности пищевых продуктов напомнили, что ввоз свинины из Румынии и Украины в Молдову запрещен. В течение прошлого года в обеих соседних странах было зарегистрировано несколько случаев африканской чумы у домашних свиней и кабанов.