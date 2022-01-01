Dnestr.TV

 
0

Пенсии по инвалидности в России стали назначаться в беззаявительном порядке

Пенсии по инвалидности в России стали назначаться в беззаявительном порядке

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий - человеку не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат
Закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности вступил в силу в России с 1 января 2022 года. Документ был принят в мае 2021 года.

В тексте закона сохранена и ранее действовавшая в России норма, согласно которой по предложению органов службы занятости гражданам, уволенным по сокращению штатов или в связи с ликвидацией организации, может назначаться пенсия, если до пенсионного возраста им оставалось не более двух лет и у них имеется страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, сообщает ТАСС.

Закон предусматривает беззаявительный порядок получения пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности. Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее будут рассматривать и затем извещать человека о том, что ему назначена пенсия.

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий - человеку не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат.

Документ также гарантирует повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. Ранее за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет устанавливалась повышенная выплата к пенсиям по старости и инвалидности в размере 25% на весь период проживания на селе, однако при выезде таких пенсионеров из сельской местности или в случае преобразования сельских населенных пунктов в городские такая доплата снималась.
tass.ru
  • Сегодня, 10:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна