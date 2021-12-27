Dnestr.TV

 
0

Названы продукты, на которые реагирует алкотестер

Названы продукты, на которые реагирует алкотестер

Водителям следует с осторожностью относиться к некоторым напиткам и продуктам, способным повлиять на результаты проверки на алкотестере, предупредил нарколог Алексей Казанцев в беседе с "Вечерней Москвой".

"Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки", — сказал он.

Кроме того, прибор среагирует на кумыс. В то же время такая кисломолочная продукция, как кефир, тан и айран, вероятнее всего, никак не повлияют, пишет ria.ru.

"Ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть", — пояснил Казанцев.

Специалист также призвал с осторожностью принимать спиртосодержащие лекарства и препараты, в которые входит фенобарбитал.

Ранее председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин в беседе с "Ведомостями" заявил о необходимости снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он напомнил о прямой зависимости смертности при ДТП и числа промилле в организме.

Сейчас в России, допустимая норма спиртного составляет 0,16 миллиграмма на литр (0,356 промилле) в выдыхаемом воздухе и 0,3 промилле (0,135 миллиграмма на литр) — в крови.
ria.ru
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна