Водителям следует с осторожностью относиться к некоторым напиткам и продуктам, способным повлиять на результаты проверки на алкотестере, предупредил нарколог Алексей Казанцев в беседе с "Вечерней Москвой".
"Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки", — сказал он.
Кроме того, прибор среагирует на кумыс. В то же время такая кисломолочная продукция, как кефир, тан и айран, вероятнее всего, никак не повлияют, пишет ria.ru.
"Ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть", — пояснил Казанцев.
Специалист также призвал с осторожностью принимать спиртосодержащие лекарства и препараты, в которые входит фенобарбитал.
Ранее председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин в беседе с "Ведомостями" заявил о необходимости снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он напомнил о прямой зависимости смертности при ДТП и числа промилле в организме.
Сейчас в России, допустимая норма спиртного составляет 0,16 миллиграмма на литр (0,356 промилле) в выдыхаемом воздухе и 0,3 промилле (0,135 миллиграмма на литр) — в крови. ria.ru