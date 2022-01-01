Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, как и прежде, остается бесплатным. В Украине повысилась стоимость изготовления и оформления биометрических документов. Об этом в субботу, 1 января, информирует Государственная миграционная служба Украины, пишет korrespondent.net.
"С 1 января 2022 г. государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов. В связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - объяснили в ведомстве.
Стоимость изготовления ID-карты составит:
в срок до 20 рабочих дней - 372 гривны, включая стоимость административных услуг (126 гривен) и бланка (246 гривен);
до 10 рабочих дней - 498 гривен, включая стоимость административных услуг (252 гривны) и бланка (246 гривен).
Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется:
в срок до 20 рабочих дней в 733 гривны, включая стоимость административных услуг (352 гривны) и бланка (381 гривна);
до 7 и 3 рабочих дней при наличии оснований - 1 085 гривен, включая стоимость административных услуг (704 гривны) и бланка (381 гривна).
Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2021 года, получат документы по старым ценам.
Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31 декабря, но заявление на оформление документов еще не подавали, будут иметь возможность осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений. korrespondent.net