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Пластик оказался причиной опасных заболеваний

Пластик оказался причиной опасных заболеваний

Группа ученых под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского университета Чанчэн Чжоу обнаружила, что химические элементы, которые содержатся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на Daily Express.

Исследователи выяснили, что увеличение холестерина в плазме провоцируют фталаты. Это группа веществ, которые используют для добавок в пластмассу, чтобы повысить ее свойства гибкости и долговечности.

Попадая в организм фталаты вызывают экспрессию (синтез) основных белков, которые необходимы для транспортировки холестерина. В результате, как пишет издание, у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собираются ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов и другого одноразового пластика. В Минэкономразвития России сообщили, что документ будет утвержден до конца первого квартала 2021 года. Инициативу также поддержали в Минприроды и Минпромторге России.

gazeta.ru
  • Сегодня, 10:43
  • DTV
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