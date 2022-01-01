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Эксперт: ЕГЭ по естественно-научным предметам могут перевести на компьютеры к 2025 году

Эксперт: ЕГЭ по естественно-научным предметам могут перевести на компьютеры к 2025 году

Сдачу Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по математике, физике, химии, биологии и географии могут перевести на компьютеры в 2024-2025 годах. Такое мнение высказала ТАСС профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

"Я думаю, что в 2024 году на компьютеры [переведут] математику. Может быть, естественные науки где-то вот в 2024-2025 годах переведут, а там уже будут браться за гуманитарные предметы", - считает Абанкина.

По ее мнению, в этом направлении идет активная работа - развивается портал "Российская электронная школа", внедряется информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум", идет активная поддержка школы цифровыми технологиями и так далее. Кроме того, в вузах развивается прокторинг - специальная процедура онлайн-контроля за сдачей экзаменов, передает ТАСС.

"Мне кажется, что в отношении математики это довольно быстро произойдет, в течение двух лет. Возможно, там, где задачи, сделать это легко", - добавила собеседница агентства. При этом гуманитарные предметы переведут на компьютеры не так быстро, что обусловлено типом задач, в которых требуется аргументация, а также большим количеством участников, выбирающих эти предметы для сдачи.

ЕГЭ по информатике в 2021 году впервые проводился на компьютерах, он прошел без существенных сбоев, отмечала пресс-служба Рособрнадзора. В 2020 году глава ведомства Анзор Музаев заявлял, что ЕГЭ по естественно-научным предметам больше всего подходят под сдачу на компьютерах, при этом сдачу экзаменов по гуманитарным предметам вряд ли можно будет перенести в такой формат, поскольку "искусственному интеллекту, машине, тяжело обработать информацию".

tass.ru
  • Вчера, 09:30
  • DTV
  • Просмотров: 53
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