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Какие детские имена были наиболее популярными в Молдове в 2021 году

Какие детские имена были наиболее популярными в Молдове в 2021 году

Как родители придумывают имена для своих новорожденных детей? Кто-то по святкам, кто-то, черпая вдохновение из фильмов, книг или подражая известным личностям из публичного пространства. Из года в год ТОП наиболее популярных имен в Молдове меняется – одни имена становятся более популярными, другие – менее.

По запросу diez.md Агентство государственных услуг (АГУ) прислало список самых популярных имен в Молдовы в этом году.

Топ-10 самых популярных мужских имен в 2021 году

# Давид

# Матей

# Максим

# Даниел

# Богдан

# Александр

# Дамиан

# Марк

# Артем

# Иван

Топ-10 самых популярных женских имен в 2021 году

# София

# Амелия

# Виктория

# Дарья

# Анастасия

# Мария

# Ева

# Александра

# Эвелина

# Эмма

В 2021 году Агентство государственных услуг выдало 24 402 свидетельства о рождении, что почти на 3000 меньше, чем в 2020 году. Из общего числа 12 557 свидетельств были зарегистрированы для мальчиков и 11 845 для девочек.

diez.md
  • Вчера, 09:36
  • DTV
  • Просмотров: 81
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