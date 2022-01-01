Как родители придумывают имена для своих новорожденных детей? Кто-то по святкам, кто-то, черпая вдохновение из фильмов, книг или подражая известным личностям из публичного пространства. Из года в год ТОП наиболее популярных имен в Молдове меняется – одни имена становятся более популярными, другие – менее.
По запросу diez.md Агентство государственных услуг (АГУ) прислало список самых популярных имен в Молдовы в этом году.
Топ-10 самых популярных мужских имен в 2021 году
# Давид
# Матей
# Максим
# Даниел
# Богдан
# Александр
# Дамиан
# Марк
# Артем
# Иван
Топ-10 самых популярных женских имен в 2021 году
# София
# Амелия
# Виктория
# Дарья
# Анастасия
# Мария
# Ева
# Александра
# Эвелина
# Эмма
В 2021 году Агентство государственных услуг выдало 24 402 свидетельства о рождении, что почти на 3000 меньше, чем в 2020 году. Из общего числа 12 557 свидетельств были зарегистрированы для мальчиков и 11 845 для девочек.