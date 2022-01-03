Dnestr.TV

 
0

Европейских политиков обидел двусторонний характер разговора Путина и Байдена

Европейских политиков обидел двусторонний характер разговора Путина и Байдена

Последние телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена снова заставили Европу «почувствовать себя исключенной» из обсуждения ключевых вопросов международной повестки. Мнение европейских политиков приводит немецкая газета Der Tagesspiegel, передает mk.ru.

Вопреки заверениям Соединенных Штатов о тесном сотрудничестве с европейскими партнерами, последние фактически остались в стороне от консультаций по поводу Украины и гарантий безопасности, которых Россия требует от западных стран, утверждается в статье.

«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе в преддверии телефонного разговора Путина и Байдена.

Также лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил желание включить Евросоюз в переговорный процесс об архитектуре безопасности как одной из наиболее заинтересованных сторон.

Однако авторы констатируют, что так называемая телефонная дипломатия России и США продолжает отличаться двусторонним характером.

Напомним, что российский и американский лидеры провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря.
mk.ru
  • Вчера, 09:49
  • DTV
  • Просмотров: 77
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна