Последние телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена снова заставили Европу «почувствовать себя исключенной» из обсуждения ключевых вопросов международной повестки. Мнение европейских политиков приводит немецкая газета Der Tagesspiegel, передает mk.ru.
Вопреки заверениям Соединенных Штатов о тесном сотрудничестве с европейскими партнерами, последние фактически остались в стороне от консультаций по поводу Украины и гарантий безопасности, которых Россия требует от западных стран, утверждается в статье.
«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе в преддверии телефонного разговора Путина и Байдена.
Также лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил желание включить Евросоюз в переговорный процесс об архитектуре безопасности как одной из наиболее заинтересованных сторон.
Однако авторы констатируют, что так называемая телефонная дипломатия России и США продолжает отличаться двусторонним характером.
Напомним, что российский и американский лидеры провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. mk.ru