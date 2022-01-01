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Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сегодняшний день составляет 67%

Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сегодняшний день составляет 67%

На прошлой неделе были свёрнуты три инфекционных стационара: на базе Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, Бендерского центра матери и ребёнка и Каменской центральной районной больницы. Загруженность инфекционных госпиталей на сегодняшний день составляет 67%. Проходят лечение 747 человек, из них – 18 детей. Пневмония у 652 пациентов. Тяжёлых больных – 183 (24,5%). В реанимации – 27 человек. На ИВЛ шесть человек, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

С 27 декабря по 2 января факт инфицирования подтвердился у 622 приднестровцев, выздоровели 955 человек, умерли 23 человека. Среднесуточное число заболевших снижается десятую неделю подряд. В минувшие семь дней в среднем в сутки заболевали 89 человек. Неделей раньше – 122.

На сегодняшний день амбулаторно лечатся от коронавируса 486 приднестровцев. На прошлой неделе специализированные медицинские бригады побывали у них 530 раз. Отказаться от лечения на дому из-за ухудшения самочувствия пришлось 63 заболевшим. Выздоравливать они будут в стационаре.

На сегодняшний день в Приднестровье на карантине 15 групп в тринадцати дошкольных общеобразовательных учреждениях. Ещё до начала каникул на дистанционное обучение были переведены 14 учебных классов в восьми школах.

Неделей ранее в республике в карантине были 64 учебных класса в тридцати шести общеобразовательных учреждениях, а также 21 группа – в восемнадцати детсадах.
mvdpmr.org
  • Вчера, 09:55
  • DTV
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