Рождественские богослужения состоятся. Такое решение было принято на заседании Оперштаба при Президенте. Главное условие – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Обработка помещений дезсредствами, масочный режим, карантинная дистанция между прихожанами в полтора метра – обязательны!
В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, во время проведения торжественных литургий сотрудники милиции будут нести службу по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в усиленном режиме, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Для пресечения правонарушений, а также с целью контроля соблюдения эпидтребований вблизи храмов будут выставлены милицейские патрули. Наряды ДПС обеспечат безопасность дорожного движения и парковки. mvdpmr.org