Dnestr.TV

 
0

Церковные службы на Рождество будут открыты для прихожан

Церковные службы на Рождество будут открыты для прихожан

Рождественские богослужения состоятся. Такое решение было принято на заседании Оперштаба при Президенте. Главное условие – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Обработка помещений дезсредствами, масочный режим, карантинная дистанция между прихожанами в полтора метра – обязательны!

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, во время проведения торжественных литургий сотрудники милиции будут нести службу по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в усиленном режиме, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Для пресечения правонарушений, а также с целью контроля соблюдения эпидтребований вблизи храмов будут выставлены милицейские патрули. Наряды ДПС обеспечат безопасность дорожного движения и парковки.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна