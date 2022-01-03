Dnestr.TV

 
0

Пять ядерных держав выпустили совместное заявление

Пять ядерных держав выпустили совместное заявление

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция заявили о недопустимости ядерной войны

Пять держав-обладателей ядерного оружия — Россия, Китай, США, Великобритания и Франция — в совместном заявлении отметили, что в ядерной войне не будет победителей, сообщается на сайте Кремля.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — указано в совместном заявлении, передает gazeta.ru
В этом заявлении руководства пяти стран также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

gazeta.ru
  • Сегодня, 08:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна