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Назван самый смешной анекдот в мире

Назван самый смешной анекдот в мире

Всего в голосовании за лучшую шутку приняли участие более 350 тысяч человек из 70 стран.

Профессор психологии Ричард Вайзман вместе с Британской ассоциацией развития науки вычислили самый смешной анекдот, который нравится практически всем, несмотря на то что у всех людей разное чувство юмора. Об этом сообщает шведское издание Varldens Haftigaste, передает life.ru

В рамках исследования в 2001 году Вайзман совместно с организацией специально создали сайт. Его пользователи загружали свои анекдоты и шутки, а также голосовали за чужие, которые приходились им по душе.

За год на портал было загружено 40 тысяч шуток и анекдотов, а в выборе победителя приняли участие более 350 тысяч человек из 70 стран. Победителем в голосовании за звание самого смешного анекдота в мире стал следующий:

"Два охотника выходят на охоту в лес, как вдруг один из них падает без признаков жизни. Похоже, он не дышит, взгляд у него пустой. Второй охотник в панике достаёт свой телефон и звонит в службу спасения. "Мой друг умер! Что делать?!" — кричит он в трубку. "Постарайтесь успокоиться, — отвечает сотрудник службы спасения. — Я вам помогу. Для начала убедитесь, что он действительно умер". Воцаряется тишина, а потом на заднем плане слышится выстрел. Охотник снова начинает кричать в трубку: "Готово! Что дальше?!"

life.ru
  • Сегодня, 08:31
  • DTV
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