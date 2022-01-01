Об освоении средств Дорожного фонда говорили на совещании при Президенте. Было отмечено, что за счет экономии прошлого года сформировался резерв. Эти деньги будут направлены на приведение в порядок тротуаров и территорий, прилегающих к социально значимым учреждениям как муниципального, так и республиканского значения.
Соответствующая документация должна быть подготовлена к 10 января, сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании обсудили также вопросы, связанные с предстоящей реализацией программы Фонда капвложений-2022. Уделили внимание некоторым объектам и обозначили первоочередные планы.
Президент нацелил не затягивать с проведением тендерных процедур, отметив, что с наступлением весны предстоит начать ремонтно-строительные работы. novostipmr.com