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Сэкономленные в 2021 году средства Дорожного фонда направят на ремонт тротуаров

Сэкономленные в 2021 году средства Дорожного фонда направят на ремонт тротуаров

Об освоении средств Дорожного фонда говорили на совещании при Президенте. Было отмечено, что за счет экономии прошлого года сформировался резерв. Эти деньги будут направлены на приведение в порядок тротуаров и территорий, прилегающих к социально значимым учреждениям как муниципального, так и республиканского значения.

Соответствующая документация должна быть подготовлена к 10 января, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании обсудили также вопросы, связанные с предстоящей реализацией программы Фонда капвложений-2022. Уделили внимание некоторым объектам и обозначили первоочередные планы.

Президент нацелил не затягивать с проведением тендерных процедур, отметив, что с наступлением весны предстоит начать ремонтно-строительные работы.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:35
  • DTV
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