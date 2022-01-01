Японский клинический центр выявил пользу мороженого для умственных способностей. Люди, употреблявшие его на завтрак, лучше справлялись с тестами на интеллект.
Добровольцы, приглашенные для эксперимента, ели этот десерт каждое утро, и после этого им давали выполнять тестовое задание. Как оказалось, употребление мороженого значительно повышало когнитивные способности испытуемых, передает riafan.ru.
Специалистам пока не удалось выяснить причину такого результата. Предполагается, что дело может быть в содержащемся в этом продукте сахаре, ведь глюкоза, как известно, является лучшей пищей для нервных клеток.
Как не ошибиться с выбором мороженого.
Дело в том, что некоторые недобросовестные производители ради удешевления товара заменяют натуральные продукты на вредные растительные компоненты.
Чтобы не разочароваться в десерте, в первую очередь следует обратить внимание на жирность продукта. В молочном лакомстве его должно быть не больше 7,5%, а в сливочном — от 8 до 11%. Если жирность превышает такие значения, то это уже пломбир. Также мороженое не должно проминаться под рукой.
Стоит помнить, что мороженое наряду с полезными свойствами может оказаться опасным для здоровья. riafan.ru