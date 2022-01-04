К вечеру вторника во многих городах Казахстана начались столкновения протестующих с полицией. Идут задержания. К местам скопления людей стягиваются силовики. Протесты начались из-за подорожания сжиженного газа. Сегодня правительство обещало, что цены на газ будут снижены, однако протесты не прекратились, передает mk.ru
Так очевидцы сообщают, что столкновения начались в Кызылорде. В центре Астаны силовики проводят жесткие задержания протестующих. В центре казахского Актобе протестующие жгут костры перед зданием акимата (областной администрации) Актюбинской области отказываются сворачивать протест на ночь. Большой митинг проходит в центре Караганды. Значительные силы полиции стянуты в столицу Казахстана город Нур-Султан (Астана), где также набирают силу массовые антиправительственные протесты. А в Мангистауской области Казахстана митингующие пытаются штурмом взять здание администрации. Кроме этого, там местные жители на внедорожниках догнали и заблокировали в степи военную автоколонну.
При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим с просьбой не следовать призывам "деструктивных лиц", заинтересованных в подрыве единства общества.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области, сообщает gazeta.ru ссылаясь на «Sputnik Казахстан». Согласно указу, режим ЧС вступил в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Токаев заявил, что надеется на благоразумие граждан.
По его словам, призывы атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств являются абсолютно незаконными.
Ранее президент Казахстана заверил, что власть в стране не падет.
Также Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области с 23.00 до 7.00. Об этом пишет РИА Новости.
В Алма-Ате на период действия чрезвычайного положения, которое ранее ввел Токаев, создается комендатура, ее возглавил начальник полиции Канат Таймерденов. Будут проводить проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.
Устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе на авто. Ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из нее.
Также указом президента запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя.
По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», в Алма-Ату продолжают прибывать дополнительные военные подразделения.
На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).
Правительство Казахстана ушло в отставку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 5 января отставку правительства, которое продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров.
Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном его пресс-службой.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», — говорится в документе. В нем также отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.
В настоящее время Смаилов занимает должность первого вице-премьера. Прежнее правительство было утверждено в январе прошлого года после выборов в Мажилис — нижнюю палату парламента республики. Тогда же главой кабинета министров был вновь назначен Аскар Мамин. Эту должность он занимал с февраля 2019 года.
Государственным секретарем Казахстана назначен прежний помощник президента Ерлан Карин. Одновременно Токаев освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева, занимавшего этот пост с сентября 2019 года.
«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан», — гласит текст указа.
Согласно конституции, государственный секретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики; представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, общественными объединениями, а также в международных отношениях.Кроме того, госсекретарь координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, консультативно-совещательных органов при главе государства — комиссии по вопросам противодействия коррупции, комиссии по государственным наградам, комиссии по вопросам гражданства.
Наряду с этим государственный секретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Казахстане по совместительству.