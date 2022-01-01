Молдова заняла в 2021 году третье место по объему импорта картофеля из Украины.
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины, в частности, в прошлом году Украина продала наибольшие объемы картофеля в Беларусь - на сумму 3,2 миллиона долларов США. Азербайджан закупил украинского картофеля на 602,91 тысячи долларов, а Молдова - на 282,4 тысячи долларов, и была третьим по величине импортером картофеля из Украины в прошлом году, передает noi.md
В целом Украина в 2021 году экспортировала картофеля на 4,01 млн долларов, что более чем в четыре раза больше по сравнению с предыдущим годом, когда ее экспорт картофеля составил 0,87 млн долларов.