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Австрия не признает COVID-сертификаты лиц, вакцинированных сывороткой Johnson&Johnson

Австрия не признает COVID-сертификаты лиц, вакцинированных сывороткой Johnson&Johnson

C 3 января власти Австрии перестали признавать сертификаты о вакцинации против COVID в случае лиц, привитых сывороткой Johnson & Johnson, которая вводится только одной дозой.

Такие сертификаты утратили силу как при въезде в страну, так и для доступа в общественные места, в которые можно входить только по COVID-сертификату, сообщает actualitati.md ссылаясь на digi24.ro.

Эксперты отмечают, что в Германии большинство людей, которые были вакцинированы против COVID-19 и заразились повторно, получили сыворотку Johnson & Johnson.

Тем временем правительство Австрии получило дополнительные данные, свидетельствующие о том, что эта вакцина также менее эффективна в случае нового штамма Omicron по сравнению с вакцинами с матричной РНК, поэтому в ноябре оно поддержало решение отказаться от вакцины Johnson & Johnson.

Дания, Финляндия и Словения также отказались от вакцины Johnson & Johnson.
actualitati.md
  • Вчера, 08:36
  • DTV
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