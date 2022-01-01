C 3 января власти Австрии перестали признавать сертификаты о вакцинации против COVID в случае лиц, привитых сывороткой Johnson & Johnson, которая вводится только одной дозой.
Такие сертификаты утратили силу как при въезде в страну, так и для доступа в общественные места, в которые можно входить только по COVID-сертификату, сообщает actualitati.md ссылаясь на digi24.ro.
Эксперты отмечают, что в Германии большинство людей, которые были вакцинированы против COVID-19 и заразились повторно, получили сыворотку Johnson & Johnson.
Тем временем правительство Австрии получило дополнительные данные, свидетельствующие о том, что эта вакцина также менее эффективна в случае нового штамма Omicron по сравнению с вакцинами с матричной РНК, поэтому в ноябре оно поддержало решение отказаться от вакцины Johnson & Johnson.
Дания, Финляндия и Словения также отказались от вакцины Johnson & Johnson. actualitati.md