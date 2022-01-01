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За минувшие сутки в республике зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия. По одному в Бендерах и Рыбнице, две аварии в Тирасполе.

◽В двух случаях причина ДТП - невнимательность водителей при движении задним ходом.

◽Последствием одной из аварий стала гибель косули, которую сбили на автодороге Парканы - Бычок. Водитель место ДТП покинул, передает пресс-центр МВДПМР.

◽С места происшествия скрылся и виновник аварии в столице. Неустановленный автомобиль зацепил припаркованный Renault.

◽В Бендерах задержали двоих нетрезвых водителей. Одного привлекли по ст. 12.8 п. 1 КоАП ПМР, второго по 12.27 КоАП ПМР за отказ от медосвидетельствования. Обоим грозит крупный штраф и лишение водительских прав.
  • Вчера, 08:49
  • DTV
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