Знаменитое спортивное издание EuroSport выпустило свой топ-5 лучших событий 2021 года.
В этой пятерке оказалась победа "Шерифа" на "Сантьяго Бернабеу" над мадридским "Реалом", пишет moldfootball.com.
Вот, что пишет издание:
- Тот факт, что тираспольский "Шериф" даже прошел квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов, сам по себе был невероятным. Но игроки пошли дальше, осуществив одно из величайших потрясений в истории соревнований, победив 13-кратного чемпиона Европы "Реал Мадрид" на своем собственном поле. "Сантьяго Бернабеу" никогда раньше не видел ничего подобного.
Среди других событий 2021 года значатся: протесты фанатов против Суперлиги, выход Дании в полуфинал Евро-2020, массовое возвращение болельщиков на трибуны после долгих коронавирусных ограничений, первая победа Англии над Германией за 55 лет. moldfootball.com