Dnestr.TV

 
0

EuroSport включил победу "Шерифа" на "Сантьяго Бернабеу" в пятерку лучших событий 2021 года

EuroSport включил победу "Шерифа" на "Сантьяго Бернабеу" в пятерку лучших событий 2021 года

Знаменитое спортивное издание EuroSport выпустило свой топ-5 лучших событий 2021 года.

В этой пятерке оказалась победа "Шерифа" на "Сантьяго Бернабеу" над мадридским "Реалом", пишет moldfootball.com.

Вот, что пишет издание:

- Тот факт, что тираспольский "Шериф" даже прошел квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов, сам по себе был невероятным. Но игроки пошли дальше, осуществив одно из величайших потрясений в истории соревнований, победив 13-кратного чемпиона Европы "Реал Мадрид" на своем собственном поле. "Сантьяго Бернабеу" никогда раньше не видел ничего подобного.

Среди других событий 2021 года значатся: протесты фанатов против Суперлиги, выход Дании в полуфинал Евро-2020, массовое возвращение болельщиков на трибуны после долгих коронавирусных ограничений, первая победа Англии над Германией за 55 лет.
moldfootball.com
  • Сегодня, 07:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна