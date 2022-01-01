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Критический уровень террористической опасности ввели во всем Казахстане

Критический уровень террористической опасности ввели во всем Казахстане

Власти Казахстана ввели критический - красный - уровень террористической опасности на всей территории республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Ермеком Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба (РОШ) по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введен критический красный уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", - цитирует ведомство агентство Казинформ.

В этой связи первые руководители государственных органов приняли меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству, сообщает ТАСС.

Как отмечает казахстанское агентство Tengrinews, при установлении красного уровня террористической опасности спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Кроме того, разрешается беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения. При этом могут предприниматься такие меры, как контроль переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Также предполагается полная мобилизация и боевая готовность всего личного состава спецслужб, а также усиление режимных мер.
tass.ru
  • Сегодня, 09:48
  • DTV
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