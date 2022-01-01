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Определена величина минимального размера оплаты труда на I квартал 2022 года

Определена величина минимального размера оплаты труда на I квартал 2022 года

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на I квартал 2022 года. Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР подписан и зарегистрирован Министерством юстиции ПМР, пишет newspmr.com.

Согласно документу, с 1 января 2022 года на I квартал 2022 года установлены следующие величины МРОТ:

1). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до 50 чел.):

- для неквалифицированных работников – 1 743 руб.;

- для квалифицированных работников – 1 917,3 руб.

2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

- для неквалифицированных работников – 2 614,5 руб.;

- для квалифицированных работников – 2 876 руб.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, величина минимального размера оплаты труда выросла на 6,3% – увеличилась по позициям от 104 до 176 рублей.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 09:52
  • DTV
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