Министерство по социальной защите и труду Приднестровской молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на I квартал 2022 года. Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР подписан и зарегистрирован Министерством юстиции ПМР, пишет newspmr.com.
Согласно документу, с 1 января 2022 года на I квартал 2022 года установлены следующие величины МРОТ:
1). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до 50 чел.):
- для неквалифицированных работников – 1 743 руб.;
- для квалифицированных работников – 1 917,3 руб.
2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
- для неквалифицированных работников – 2 614,5 руб.;
- для квалифицированных работников – 2 876 руб.
По сравнению с первым кварталом прошлого года, величина минимального размера оплаты труда выросла на 6,3% – увеличилась по позициям от 104 до 176 рублей.