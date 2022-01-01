Dnestr.TV

 
0

Псаки: у США есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ

Псаки: у США есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ

Пресс-секретарь Белого дома призвала силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать международные обязательства в области прав человека в республике

Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - сказала Псаки.

По ее версии, международное сообщество будет следить за потенциальным нарушением прав человека в республике. "Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

"Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она рассказала, что в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел "продуктивный телефонный разговор" с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Блинкен, продолжила пресс-секретарь Белого дома, "подтвердил всестороннюю поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана, прав человека, свободы СМИ, в том числе путем восстановления интернет-сервиса, а также высказался за мирное урегулирование кризиса с учетом соблюдения прав человека".

tass.ru
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Сделай выбор - останови домашнее насилие
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна