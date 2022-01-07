Руководство предприятия «Железная дорога Молдовы» собирается выставить на аукцион около сотни локомотивов.
Срок их эксплуатации истек. Стартовую цену определит профильная комиссия Агентства публичной собственности. Аукцион в связи с пандемией, скорее всего, пройдет на электронной площадке. Деньги, вырученные за продажу техники, пойдут на погашение долгов государству и банковским кредиторам, передает tv6.md
Николай Стоянов, репортер TV6: „Во многих точках страны, хотя большая часть расположена в депо Унген, на хранении находятся сотни локомотивов, которые многие годы никто не использует. Когда-то они перевозили грузы и пассажиров, но теперь, по словам руководства ЖДМ, большая часть из них, годна лишь на металлолом”.
Локомотивам, которые хотят продать на аукционе, от 30 до 50 лет. Более 20 лет они стоят в депо. Ржавчина и время сделали свое дело. По самым скромным подсчетам специалистов, на капитальный ремонт каждого из них потребуется от 400 до 500 тыс. евро. Сейчас это неподъемная сумма для предприятия. Поэтому дешевле, да и безопаснее для пассажиров и грузов, купить и пустить новые вагоны.
Олег Тофилат, генеральный директор ЖДМ РМ: "Часть нашего плана по модернизации и развитию железной дороги — это покрытие исторических долгов путем продажи ненужных активов”.
У предприятия, по самым скромным подсчетам, на сегодняшний день долг составляет несколько сотен миллионов леев, поэтому вырученные от продажи средства намерены потратить на его погашение.
"Эти деньги прежде всего пойдут на покрытие долгов по налогам и международным банковским кредитам, потому что мы задолжали Минфину. Естественно, это высвободит другие средства, которыми мы покроем задолженность по зарплате”, - говорит Тофилат.
Еще одна часть средств пойдет на обновление подвижного состава. В прошлом году ЖДМ РМ закупила 12 новых локомотивов, стоимость каждого — 3,825 млн евро. Это позволило восстановить некоторые рейсы, например сообщение с Бухарестом и Одессой.
Светлана Бассо, сотрудник ж/д вокзала Кишинева: „Пассажиропоток увеличился, особенно с возобновлением рейсов Кишинев-Бухарест и Кишинев-Одесса. На данный момент мы зарплату получаем регулярно, месяц в месяц. Идут расчеты с долгами по предыдущим зарплатам. Настроение у людей очень даже боевое, позитивное”.
Но по словам гендиректора «Железной дороги», необходимо полное обновление парка и путей, а на это потребуется около 750 млн евро. При этом новый подвижной состав прослужит около 25-30 лет, а рельсовые колеи — до 50 лет.
„Нам нужно приобрести около 4 тыс. выгонов и примерно 30 маневровых локомотивов только для того, чтобы сохранить отрасль. У тех вагонов, которые мы сейчас эксплуатируем, примерно через два-три года полностью истекают все сроки эксплуатации, все продленные сроки”, - отмечает Тофилат.
На аукцион планируют выставить более 120 локомотивов. Из-за пандемии продажи будут осуществлять, скорее всего, на электронной площадке. За каждый тепловоз, даже по цене металла, планируют выручить около 40-45 тысяч евро. Кроме этого есть предложение избавиться от ряда неиспользуемых объектов недвижимости.
Дмитрий Прохницкий, специалист по связям с общественностью ЖДМ РМ: „Мы находимся на улице Фередеулуй в центре Кишинева. Это здание является одним из объектов, которые, возможно, будут выставлены на продажу. На данный момент они не используются по целевому назначению, для чего предназначались ранее”.
Если Агенство публичной собственности одобрит предложение «Железной дороги Молдовы», это здание и еще около 30 объектов по всей стране будут проданы на аукционе. Журналисты связались с Агентством, его представитель Аура Ревенко сообщила, что комментарии по поводу планируемого аукциона будут предоставлены позже.
Часть тепловозов, которые сохранились лучше всего, вероятно, будут продавать одиночными лотами для перемещения грузов между цехами на крупных заводах и фабриках. По словам главы ЖДМ, уже есть ряд компаний из Прибалтики, Украины и России, которые заинтересованы в такой покупке.
По словам Олега Тофилата, если государство одобрит организацию аукциона, процесс может быть запущен уже в конце весны.