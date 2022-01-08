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В Казахстане объявили общенациональный траур

В Казахстане объявили общенациональный траур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Берик Уали в Facebook.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — написал он, уточнив, что соответствующий указ будет опубликован на сайте резиденции президента Казахстана (Акорды), пишет lenta.ru.

Согласно данным МВД Казахстана, в результате массовых беспорядков в республике погибли 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще свыше 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии республики получили ранения.

Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены

Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.

"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", - говорится в сообщении.

56-летний Масимов был освобожден от должности председателя КНБ указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5 января. Новым руководителем комитета в тот же день был назначен бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев.

7 января в эфире телеканала "Хабар-24" доктор политических наук, дипломат и общественный деятель Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что масштабы попытки государственного переворота в Казахстане свидетельствуют о предательстве в высших эшелонах власти страны. По его словам, в КНБ скрывали информацию о расположенных в горах тренировочных лагерях экстремистов. Ертысбаев также отметил, что за 40 минут до нападения бесчинствующих лиц на аэропорт Алма-Аты был отдан приказ полностью снять его охрану.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.
  • Сегодня, 11:01
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