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Денежно-кредитная политика ПРБ на 2022 год

Денежно-кредитная политика ПРБ на 2022 год

Приднестровский республиканский банк представил Основные направления Единой денежно-кредитной политики на 2022 год. Документ определяет важнейшие направления денежно-кредитной политики в рамках единой экономической политики государства, цели, задачи и мероприятия Центробанка ПМР по обеспечению устойчивого функционирования денежно-кредитной и валютной сферы для достижения стабильных темпов экономического развития республики.

При разработке основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год использовались прогнозные данные международных организаций и экспертов относительно мировой экономической конъюнктуры, девальвационных и инфляционных процессов в странах – основных торговых партнёрах ПМР и другие показатели, которые оказывают влияние на ситуацию в экономике республики, передает newspmr.com.

Прогнозируется: прирост ВВП – на 0,2%; инфляция – порядка 4%.

Цели денежно-кредитной политики ПРБ на 2022 год:

- содействие экономическому росту;
- поддержание стабильности в финансовой сфере республики.

Цели будут достигаться в том числе за счёт формирования относительно сбалансированных ценовых условий для экспортёров, импортёров и населения.

Центральный банк в 2022 году намерен проводить денежно-кредитную политику, применяя принципы и подходы, способствующие созданию предсказуемых условий функционирования хозяйствующих субъектов и сохранению финансовой стабильности, реагирующие на потребности экономики и изменение факторов внешней среды.

В 2022 году денежно-кредитная политика сохранит свою преемственность и будет основана на таргетировании валютного курса.

Политика валютного курса в 2022 году

1. Основным регулируемым параметром курсовой политики выступит курсовое соотношение: доллар США к рублю ПМР.

2. Изменение официального курса доллара США к рублю ПМР будет осуществляться в рамках валютного коридора: 16,10 ÷ 16,50.

3. Уровень обменных курсов национальных валют других стран к приднестровскому рублю будет определяться в соответствии с кросс-курсами данных валют к доллару США и особенностями формирования спроса и предложения на них на внутреннем валютном рынке.

Инструменты денежно-кредитной политики в 2022 году

1. Основным критерием принятия решений по денежно-кредитной политике сохранится динамика реального эффективного курса приднестровского рубля.

2. В соответствии с прогнозами развития основных стран – торговых партнёров и Приднестровья в 2022 году индекс будет находиться в районе нейтральной отметки (1,0) с возможным отклонением ±1%.

3. При проведении политики таргетирования валютного курса главным инструментом будут выступать валютные интервенции.

4. Основным каналом проведения валютных интервенций планируется сохранить безналичный сегмент валютного рынка посредством межбанковских сделок с обязательством коммерческих банков продавать валюту своим клиентам под импортные контракты, в том числе с использованием механизма поставки валюты с отсрочкой до 60 дней. Сохранится дифференциация сроков поставки валюты в зависимости от категории экономических агентов.

Инструменты денежно-кредитной политики в 2022 году

1. При необходимости для сглаживания курсовой динамики Центральный банк ПМР будет проводить наличные валютные интервенции.

2. Существенных изменений ставки рефинансирования не планируется.

3. Нормы обязательного резервирования будут находиться в пределах, установленных Законом ПМР «О центральном банке ПМР» – не более 15% от суммы привлечённых средств.

Основными рисками развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере ПМР являются:

- волатильность на сырьевых рынках;

- сохранение высокой неопределённости из-за влияния пандемии COVID-19;

- высокая уязвимость агропромышленного сектора от погодных условий;

- меры экономической политики, принимаемые в крупнейших зарубежных странах и странах-партнёрах, влияющие на внешнеторговые операции экономических агентов республики.

В случае реализации данных рисков Приднестровский республиканский банк будет вынужден предпринимать меры оперативного пересмотра макроэкономических и денежно-кредитных параметров с целью недопущения развития более существенных дисбалансов в экономике и финансовой сфере.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 11:04
  • DTV
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